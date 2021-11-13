بـ 4 آلاف عامل و500 معدّة.. تطهير وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يومياً

تنفذ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق البيئة الوقائية، تطهير وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يومياً.
ويقوم بتلك العملية 4 آلاف عامل وعاملة يشرف عليهم 200 موظف من منسوبي إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، على مدار الـ24 ساعة.
وأجريت خلال شهر ربيع الأول 300 عملية غسل وتطهير للمسجد الحرام وساحاته باستخدام 2.4 مليون لتر من مواد التطهير والتنظيف ذات الجودة العالية.
وتستخدم في عملية التطهير والغسل قرابة 500 معدة وآلة غسيل حديثة لتطهير وتعقيم المسجد الحرام ومرافقه، كما تستغرق عملية الغسل الواحدة 25 دقيقة، حيث تتم بطريقة فنية وسريعة تراعي كثافة أعداد زوار المسجد الحرام.
وفق “أخبار 24”.