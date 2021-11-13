“فهد الطبية” توضح ما هي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي وما أعراضه

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية ما هي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الالتهاب الرئوي، وما أعراضه، وذلك ضمن اليوم العالمي للالتهاب الرئوي.
وقالت المدينة إن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض هم الأطفال، والمدخنون، والمصابون بالانسداد الرئوي المزمن، وكبار السن، والمصابون بالربو، وضعف جهاز المناعة، مبينة أن أعراضه تتمثل في السعال والإرهاق والحمى وضيق التنفس.
وأشارت إلى أن الالتهاب الرئوي، عدوى تؤدي إلى التهاب الحويصلات الهوائية في إحدى الرئتين أو كلتيهما، وتحدث بسبب البكتيريا والفيروسات والفطريات، موضحةً أن أعراض الالتهاب الرئوي متشابهة في الغالب مع علامات وأعراض نزلات البرد أو الإنفلونزا، ولكنها تستمر لمدة طويلة.وفق “أخبار 24”.