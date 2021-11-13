نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “فهد الطبية” توضح ما هي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي وما أعراضه
13/11/2021   6:57 ص

“فهد الطبية” توضح ما هي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي وما أعراضه

+ = -
1158

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية ما هي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الالتهاب الرئوي، وما أعراضه، وذلك ضمن اليوم العالمي للالتهاب الرئوي.

وقالت المدينة إن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض هم الأطفال، والمدخنون، والمصابون بالانسداد الرئوي المزمن، وكبار السن، والمصابون بالربو، وضعف جهاز المناعة، مبينة أن أعراضه تتمثل في السعال والإرهاق والحمى وضيق التنفس.

وأشارت إلى أن الالتهاب الرئوي، عدوى تؤدي إلى التهاب الحويصلات الهوائية في إحدى الرئتين أو كلتيهما، وتحدث بسبب البكتيريا والفيروسات والفطريات، موضحةً أن أعراض الالتهاب الرئوي متشابهة في الغالب مع علامات وأعراض نزلات البرد أو الإنفلونزا، ولكنها تستمر لمدة طويلة.وفق “أخبار 24”.

“فهد الطبية” توضح ما هي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي وما أعراضه

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885184504.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.