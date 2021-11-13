استشارية تتوقع زيادة أعداد المصابين بسرطان الرئة بالمملكة.. وتوضح أسباب وأعراض المرض

توقعت استشارية أورام الدكتورة أم الخير أبو الخير، زيادة أعداد المُصابين بسرطان الرئة في المملكة خلال الفترة المقبلة؛ بسبب زيادة المُقبلين على التدخين من الرجال والنساء.
وقالت أبو الخير في لقاء على قناة “الإخبارية”، إن عوامل الإصابة بسرطان الرئة تشمل بالإضافة إلى التدخين، الخضوع لعلاج إشعاعي، والتعرض للملوثات البيئية، ووجود تاريخ عائلي للإصابة بالمرض خاصة الأقارب من الدرجة الأولى.
وأضافت أن أعراض المرض تتضمن كحة مُزمنة، وضيقاً في التنفس وألماً بالصدر، وكذلك شعوراً بالتعب، مبينةً أن 60% من الحالات المُصابة بالمملكة تم تشخيصها في المرحلة الرابعة لذا تزيد نسبة الوفاة به.وفق “أخبار 24”.
فيديو | استشارية أورام لـ #نشرة_النهار:
المدخن أكثر عرضة للإصابة بـ #سرطان_الرئة.. و 60% من الحالات في #المملكة تم تشخيصها في المرحلة الرابعة#الإخبارية pic.twitter.com/7orggg5R87
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2021