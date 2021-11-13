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أخبار محلية > استشارية تتوقع زيادة أعداد المصابين بسرطان الرئة بالمملكة.. وتوضح أسباب وأعراض المرض
13/11/2021   6:57 ص

استشارية تتوقع زيادة أعداد المصابين بسرطان الرئة بالمملكة.. وتوضح أسباب وأعراض المرض

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توقعت استشارية أورام الدكتورة أم الخير أبو الخير، زيادة أعداد المُصابين بسرطان الرئة في المملكة خلال الفترة المقبلة؛ بسبب زيادة المُقبلين على التدخين من الرجال والنساء.

وقالت أبو الخير في لقاء على قناة “الإخبارية”، إن عوامل الإصابة بسرطان الرئة تشمل بالإضافة إلى التدخين، الخضوع لعلاج إشعاعي، والتعرض للملوثات البيئية، ووجود تاريخ عائلي للإصابة بالمرض خاصة الأقارب من الدرجة الأولى.

وأضافت أن أعراض المرض تتضمن كحة مُزمنة، وضيقاً في التنفس وألماً بالصدر، وكذلك شعوراً بالتعب، مبينةً أن 60% من الحالات المُصابة بالمملكة تم تشخيصها في المرحلة الرابعة لذا تزيد نسبة الوفاة به.وفق “أخبار 24”.

استشارية تتوقع زيادة أعداد المصابين بسرطان الرئة بالمملكة.. وتوضح أسباب وأعراض المرض

أخبار محلية
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