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أخبار محلية > بالفيديو.. لماذا لا تفتح المملكة أبوابها للوافدين دون شروط؟.. مُختص يوضح
13/11/2021   6:57 ص

بالفيديو.. لماذا لا تفتح المملكة أبوابها للوافدين دون شروط؟.. مُختص يوضح

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فسر أستاذ جغرافية السكان الدكتور محمد الربدي، سبب عدم فتح المملكة أبوابها أمام دخول الوافدين دون شروط.

وقال الربدي، إن المملكة بمؤسساتها التخطيطية والهيئات المسؤولة عن التخطيط السكاني تضع سقفاً لا يمكن تجاوزه لعدد الوافدين المسموح بهم مقارنة بنسبة السكان.

وأضاف وفقاً لـ”الإخبارية”، أن بعض دول العالم تضع نسبة 10% للوافدين من إجمالي عدد السكان، لكن المملكة تتجاوز هذه النسبة وقد تصل إلى 30%.

ونوه إلى أن اقتراب الوصول إلى 50% قد يُشكل خللاً في الهوية على المدى البعيد، إلى جانب التسبب في زيادة البطالة بين المواطنين والوافدين أيضاً على المدى القريب.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. لماذا لا تفتح المملكة أبوابها للوافدين دون شروط؟.. مُختص يوضح

أخبار محلية
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