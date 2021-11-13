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أخبار محلية > شاهد.. فرحة أسرة التوأم السيامي المصري وأهالي قريتهم بتوجيهات خادم الحرمين بفصلهما في المملكة
13/11/2021   6:56 ص

شاهد.. فرحة أسرة التوأم السيامي المصري وأهالي قريتهم بتوجيهات خادم الحرمين بفصلهما في المملكة

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عبرت أسرة التوأم السيامي المصري سلمى وسارة عبد الغني وأهالي قريتهم عن فرحتهم الغامرة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بفصلهما في المملكة.

وقالت والدة التوأم في حديثها لقناة “الإخبارية” وهي تذرف دموع الفرح، إن إحساسها لا يوصف بتوجيه الملك سلمان بعلاج ابنتيها، مضيفة “قلبي يتقطع من أجلهن وليس من السهل عليّ أن أراهن في هذه الحالة”.

وأشار والد التوأم أن لحظة استلامه الجوازات من أجل السفر إلى المملكة التوأم أن لحظة استلامه الجوازات من أجل السفر إلى المملكة كانت من أكبر أيام فرحته في حياته، وقدم شكره للملك سلمان على مبادرته التي أفرحت جميع أهل قريته.

من جهته، كشف أحد أقارب الأسرة أنه عندما طلبت منهم السفارة السعودية جوازات التوأم ووالديهما أصبح مثل المجنون من شدة الفرحة وظل يبشر جميع الأهالي بالخبر، مبيناً أن والدتهن عندما سمعت بذلك ظلت تبكي لمدة ساعة من الفرح. وفق “أخبار 24”.

فيما عبر بعض أهالي القرية عن مدى فرحتهم وشعورهم بمبادرة الملك سلمان وأشاروا إلى أنهم ظلوا يلهجون بالدعاء له.

شاهد.. فرحة أسرة التوأم السيامي المصري وأهالي قريتهم بتوجيهات خادم الحرمين بفصلهما في المملكة

أخبار محلية
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