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أخبار محلية > حصلوا منه على 150 ألف ريال.. قصة ابتزاز سبعيني بحث عن المتعة السرية مع مقدمي المساج غير المرخصين
13/11/2021   6:56 ص

حصلوا منه على 150 ألف ريال.. قصة ابتزاز سبعيني بحث عن المتعة السرية مع مقدمي المساج غير المرخصين

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روى المستشار القانوني محمد الغامدي، قصة مواطن سبعيني تعرض للابتزاز بصور وفيديوهات خادشة من مقدمي خدمات المساج غير المرخصين.

وقال الغامدي، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن هذا المواطن كان يبحث عن المتعة السرية، حيث تواصل مع مقدمي بعض الإعلانات الخاصة بالمساج على أحد المواقع، ونجحت الفتيات اللاتي قمن بالرد على مكالمته في استدراجه إلى موقع محدد.

وأضاف أن هذه الفتيات قمن بتجريده من ملابسه وتصويره في وضعيات مُخلة، لتبدأ رحلة ابتزازه التي استمرت لمدة 3 أشهر، حصل فيها المبتزون على أكثر من 150 ألف ريال، ليضطر بعدها للجوء إلى القضاء. وفق “أخبار 24”.

وحذر الغامدي من التعامل مع هذه العصابات، والتي تعتمد على أساليب الإقناع المختلفة وسذاجة الضحية، مؤكدًا أن هناك ضحايا يقعون في فخ ألاعيب هذه المراكز ولا يقومون بالتبليغ.

حصلوا منه على 150 ألف ريال.. قصة ابتزاز سبعيني بحث عن المتعة السرية مع مقدمي المساج غير المرخصين

أخبار محلية
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