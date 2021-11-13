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أخبار محلية > بروفيسور سعودي يبتكر كمامة تساهم بعلاج البرد والإنفلونزا
13/11/2021   6:57 ص

بروفيسور سعودي يبتكر كمامة تساهم بعلاج البرد والإنفلونزا

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مكن أستاذ طب الصوت والتخاطب بكلية الطب في جامعة الملك سعود، البروفيسور خالد المالكي، من الحصول على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لابتكار كمامة تساهم في علاج أعراض البرد والإنفلونزا.

وأوضح المالكي، خلال لقائه في برنامج “النشرة” على قناة الإخبارية، أن الابتكار بدأ بالتفكير في إمكانية إضافة مهام جديدة للكمامة بخلاف تنقية الهواء الداخل عبر الأنف، بحيث تسهم في إصدار رائحة أخرى تساعد على علاج بعض الأمراض مثل الزكام.

وأضاف أن الكمامة المبتكرة تحتوي على مستودع مُغطى ونسيج يمكن أن يحتوي على المادة الفعالة للتخلص من أعراض الزكام وغيرها من العطور العلاجية، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة يمكن تطبيقها على أي نوع من الكمامات، باستثناء الكمامة الجراحية. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن هذا الابتكار يمكن استخدامه على الكمامات من طراز “N95” الشهيرة، والتي من المتوقع أن يبدأ إنتاجها في المملكة قريبًا.

بروفيسور سعودي يبتكر كمامة تساهم بعلاج البرد والإنفلونزا

أخبار محلية
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