إقرار إدراج بند قطع الغيار بنماذج عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر

أقر وزير المالية محمد الجدعان، بإدراج بند قطع الغيار في نماذج عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر.
ونص القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، اليوم (الجمعة)، على أن يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج العقود، ونماذج تقييم المتعاقدين، بالإضافة إلى أي وثيقة أخرى تتطلبها الأعمال أو المشتريات.
ومن جانبها، أكدت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، أن القرار يهدف للحفاظ على حقوق والتزامات الجهة الحكومية والمتعاقد، بالإضافة إلى دوره في حوكمة قطع الغيار بالجهات الحكومية. وفق “أخبار 24”.