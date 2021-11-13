روت مواطنة قصة ابتكارها ساعة ذكية مرتبطة بتطبيق يعمل على مساعدة الأشخاص الذين يعانون من التلعثم عند الكلام.
وقالت المواطنة أميرة القباع التي تدرس بالصف الثالث الثانوي خلال مقابلة مع قناة “الإخبارية”، إن الساعة تعمل على تحديد نقاط ضعف المتلعثم، وذلك من خلال تشخيص التطبيق، مشيرةً إلى أنها أجرت تجربة على أحد الأشخاص وثبتت فاعليتها.
ولفتت إلى أن طريقة العلاج تعتمد على التمارين العلاجية لتحسين حالة المصابين ومساعدتهم على التحدث بطلاقة، مبينةً أن الابتكار سيدخل على أرض الواقع عندما يجد الدعم من الجهات المختصة.
فيديو | بعد معاناتها من #التأتأة .. “أميرة القباع” تبتكر #ساعة_ذكية مرتبطة بتطبيق تساعد #المتلعثم عند الكلام#النشرة#الإخبارية pic.twitter.com/FkNhKAErxW
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 12, 2021
وفق “أخبار 24”.