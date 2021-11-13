“الأرصاد”: تنبيهات بأمطار وسحب رعدية في عدة مناطق ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (السبت)، عدة تنبيهات بأمطار وسحب رعدية، وأمطار من متوسطة إلى غزيرة بعدد من المناطق، ورياح نشطة وأتربة مثارة يصحبها تدنٍ في الرؤية بأخرى.
وأوضح أن أجزاء من منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مبيناً أن الحالة تبدأ في بعض محافظات مكة من الساعة الـ10 صباحاً وتستمر حتى الـ8 مساء، وفي أخرى حتى الـ7 مساء، أما في المدينة فتستمر من الـ7 صباحاً حتى الـ7 مساء.
وأشار إلى أن محافظات الرايس، وينبع، والعيص، وينبع النخل بمنطقة المدينة المنورة ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية مع تساقط البرد وسيول، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ11 صباحاً.
وأبان أن عدداً من المحافظات بمناطق الجوف، والحدود الشمالية، وحائل ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية، لافتاً إلى أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساء. وفق “أخبار 24”.
وقال إن محافظات جدة، وثول، واربغ بمكة المكرمة، ومحافظتي اليتمة ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة، ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية، يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية، وستستمر الحالة في مكة المكرمة حتى الـ5 مساء، أما في المدينة المنورة فستكون من الـ11 صباحاً وحتى الـ8 مساء.