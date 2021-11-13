وظائف إدارية وهندسية في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج، توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية بنظام التعاقد.
وتبدأ الجامعة غداً (الأحد)، استقبال طلبات المتقدمين لشغل الوظائف في مقرها بمدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة، لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية حسب المسميات والشروط المعلن عنها، مبينة أن استقبال طلبات المتقدمين يستمر حتى يوم الخميس الموافق 13-4-1443هـ.
ودعت الجامعة الراغبين في شغل الوظائف من المواطنين والمواطنات ممن تتوفر لديهم الشروط المطلوبة، التقدم عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف على موقع الجامعة، وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة.وفق “أخبار 24”.