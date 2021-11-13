“المسند”: الحالة المطرية الأولى بدأت أمس.. وهذه المناطق المتأثرة بها اليوم

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، إن الحالة المطرية الأولى بدأت ليلة البارحة، على أجزاء من الغربية، فيما بدأت صباح اليوم (السبت) عواصف رعدية مبرقة على أجزاء من تبوك.
وأبان المسند أنه يتوقع هطول الأمطار على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والمدينة المنورة وغربي منطقة حائل وربما أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقّع، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي تبوك والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى منطقة مكة المكرمة ومرتفعات الباحة. وفق “أخبار 24”.