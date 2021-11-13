في الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية.. هذا ما يجب أن تعرفه عن علاقتها بكورونا

خصصت منظمة الصحة العالمية، أسبوعًا للتوعية بالمضادات الحيوية، ويأتي الأسبوع الذي يبدأ 18 نوفمبر إلى 24 نوفمبر، والعالم منشغل في حربه المستمرة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهي الحرب التي لفتت الأنظار إلى كيف نتعامل مع الأمراض والأوبئة والأدوية على حد سواء في المستقبل، والذي يشمل التعامل مع مقاومة المضادات الحيوية المستمرة، تحت شعار مستقبل المضادات الحيوية مرهون بنا جميعًا.
تاريخ اليوم
بدأت منظمة الصحة العالمية بتخصيص أسبوع للتوعية بأخطار المضادات الحيوية في عام 2015، ويهدف إحياء الأسبوع العالمي لزيادة الوعي بمقاومة المضادات الحيوية، والتشجيع على اتباع أفضل الممارسات فيما بين صفوف عامة الجمهور والعاملين الصحيين.
إحصاءات
تشير التقديرات إلى أن مئات الآلاف من المرضى يموتون على مستوى العالم كل عام بسبب المضاعفات المرتبطة بعدوى مقاومة مضادات الميكروبات، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن هذا العدد سيكون 10 ملايين بحلول عام 2050، بتكلفة 100 تريليون دولار للاقتصاد العالمي من خلال خسارة الإنتاجية. وفق “أخبار 24”.
مدى انتشار مقاومة مضادات الميكروبات
أظهر النظام العالمي لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات “جلاس” (GLASS) انتشار مقاومة المضادات الحيوية على نطاق واسع بين نحو نصف مليون شخص، ممن يشتبه بإصابتهم بالتهابات بكتيرية في 22 بلدا.
هل يؤثر كوفيد-19 على مقاومة البكيتريا للمضادات الحيوية؟
تشير الدراسات إلى أن فيروس كورونا المستجد يؤثر على الإشراف وزيادة صرف مضادات الميكروبات، ويؤدي إلى مقاومة المضادات الحيوية، وقد تلقى العديد من المصابين بعدوى خفيفة من كوفيد-19، أو متوسطة المضادات الحيوية.
وفي دراسة مسحية اكتشف أن 72% من عينة الدراسة تلقت مضادات حيوية، فيما كانت واقع الإصابة بينهم بالإصابات الجرثومية أو الفطرية المتزامنة 8%.
مضادات حيوية على نطاق واسع
أفادت منظمة الصحة العالمية أيضًا أن المضاد الحيوي أزيثروميسين أو عقارات مشابهة تحتوي على نفس المادة الفعالة تستخدم على نطاق واسع مع هيدروكسي كلوروكوين على الرغم من أنه لم يوص به بعد خارج التجارب السريرية لـكوفيد 19.
وتوضح التقارير أن الدخول إلى المستشفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد تزيد من مخاطر العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، وانتقال الكائنات المقاومة للأدوية المتعددة، مما يؤدي بدوره إلى زيادة استخدام مضادات الميكروبات.
أظهرت دراسة حديثة أجريت على وحدات العناية المركزة في 88 دولة أنه على الرغم من أن 54٪ فقط من المرضى قد اشتبه أو ثبتت إصابتهم بعدوى بكتيرية، فإن 70٪ منهم تلقوا على الأقل مضادًا حيويًا واحدًا إما للوقاية أو لأغراض العلاج.