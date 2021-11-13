هطول أمطار على جدة.. و”مركز الأزمات” يدعو إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول

أهاب مركز الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم (السبت)، بالجميع أخذ الحيطة والحذر، نظرًا لتعرض محافظة جدة والمحافظات المجاورة لحالة مطرية.
ودعا المركز إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، وذلك نظرًا للحالة المطرية التي تشهدها يومي (السبت) و(الأحد) حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.
وكانت محافظة جدة قد شهدت، اليوم (السبت)، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المحافظة، شملت وادي مريخ، وقويزة، وهدى الشام، ووسط المدينة وغربها وشمالها. وفق “أخبار 24”.