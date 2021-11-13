كرم أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، في مكتبه بديوان الإمارة، شقيقتين متطوعتين من محافظة بيشة، ساهمتا بتميز في إزالة التشوهات البصرية في عدد من مشاريع البلدية بالمحافظة، وذلك بحضور والدتهما وشقيقيهما.
وأثنى أمير المنطقة على ما قامت به الشقيقتان روابي وحنان ناصر القحطاني، من مبادرات منذ تطوعهما للعمل في مبادرة نشامى الحي من خلال فرصتي “متعففون” و”أجمل صدفة”، إضافة إلى مبادرتهما في إزالة التشوهات البصرية، الأمر الذي جعل بلدية بيشة تمنحهما الفرصة بتخصيص إحدى الحدائق العامة لتفعيل مشروع المشهد الحضري.
وأشار الأمير تركي إلى أن ما قامت به الفتاتان يمثل فتيات وشباب المنطقة في مختلف محافظاتها، خاصة فيما يتعلق بالمبادرات المستدامة وذات الأثر البعيد.
من جانبهما، أعربت الفتاتان عن شكرهما وتقديرهما لأمير المنطقة على استقباله وتكريمه، ودعمه المستمر لكل ما يتعلق بتطوير المنطقة ويسهم في تميزها.
#فيديو ||
الأمير #تركي_بن_طلال يُكرّم شقيقتين متطوعتين من محافظة بيشة، ساهمتا بتميز في إزالة التشوهات البصرية بالمحافظة. pic.twitter.com/B3d8dIsZTs
— إمارة منطقة عسير (@emartasir) November 13, 2021
وفق “أخبار 24”.