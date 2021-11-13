أكد استشاري الأمراض الجلدية الدكتور ظافر آل حافظ، أنه من الأهمية اتباع قواعد معينة عند الاستحمام لمرضى الأكزيما وجفاف الجلد.
وأوضح آل حافظ أن مدة الاستحمام لا يجب أن تتعدى 10 دقائق، مع تجنب استخدام الماء الحار، وكذلك البعد عن “فرك” الجلد.
ونصح بعدم الاستحمام بأكثر من مرة يوميًا، ويفضل استخدام غسولات لطيفة غير عطرية، مع دهن مرطب مناسب عقب الانتهاء من الاستحمام مباشرة.
يذكر أن الأكزيما هي حالة مزمنة من جفاف الجلد تسبب حكة واحمرارًا للبشرة، ولا يُعرف على وجه التحديد أسبابها، والتى قد تكون مزيجًا من العوامل البيئية والوراثية. وفق “أخبار 24”.