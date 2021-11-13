شاهد.. هطول أمطار وصفت بالغزيرة في جدة مع جريان سيول وتساقط البرد

شهدت محافظة جدة اليوم (السبت)، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة شملت أجزاء متفرقة من المحافظة، بينها وادي مريخ، وقويزة، وهدى الشام، وأبحر، ونواحٍ مختلفة من المدينة.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة جانباً من هطول الأمطار على شوارع وأحياء المحافظة، ما أدى لجريان السيول في عدد من الشوارع، إلى جانب سقوط حبات من البرد مصاحبة للأمطار، في شاطئ شعارة بجنوب جدة.
وأشار متداولو المقاطع إلى أن الأمطار كانت غزيرة إلى شديدة الغزارة في عدد من المواقع، ما أدى لشبه انعدام في الرؤية.
سحابة جنوب جده شاطي شعاره امطار غزيره جداً pic.twitter.com/SGDutvTKg7
— عبدالله الحربي (@alamattaqs) November 13, 2021
امطار غزيره طريق جده جازن جنوب جده ب ٤٠ك م تقريبا تصويري pic.twitter.com/2O1HU65IwG
— أبو حرفان.📸⛈ (@abuharfan_1) November 13, 2021
امطار غزيره جداً على الكورنيش الجنوبي بعد شاطئ السيف #جدة_الأن #تصويري pic.twitter.com/EbfLbKPzS5
— علي الزهراني (@rsq9999) November 13, 2021
امطار غزيرة الان على ابحر ☔ pic.twitter.com/ZyOXgbUltI
— جدة الان | JeddahNow (@JeddahNow) November 13, 2021
وفق “أخبار 24”.