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أخبار محلية > شاهد.. هطول أمطار وصفت بالغزيرة في جدة مع جريان سيول وتساقط البرد
13/11/2021   5:59 م

شاهد.. هطول أمطار وصفت بالغزيرة في جدة مع جريان سيول وتساقط البرد

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شهدت محافظة جدة اليوم (السبت)، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة شملت أجزاء متفرقة من المحافظة، بينها وادي مريخ، وقويزة، وهدى الشام، وأبحر، ونواحٍ مختلفة من المدينة. 

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة جانباً من هطول الأمطار على شوارع وأحياء المحافظة، ما أدى لجريان السيول في عدد من الشوارع، إلى جانب سقوط حبات من البرد مصاحبة للأمطار، في شاطئ شعارة بجنوب جدة. 

وأشار متداولو المقاطع إلى أن الأمطار كانت غزيرة إلى شديدة الغزارة في عدد من المواقع، ما أدى لشبه انعدام في الرؤية.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. هطول أمطار وصفت بالغزيرة في جدة مع جريان سيول وتساقط البرد

أخبار محلية
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