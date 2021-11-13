منها القلبية والنفسية والجلدية.. أمراض تتأثر بالتغيرات المناخية

حذر العديد من الدراسات الدولية من أثر التغيرات المناخية على الصحة العامة، فقد تأثر أكثر من 51 مليون شخص حول العالم بـ 84 كارثة عام 2020 جراء هذه التغيرات، منها وفاة ألف أمريكي نتيجة الموجة الحارة التي ضربت مناطق الشمال الغربي المطلة على سواحل المحيط الهادي.
وأشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى زيادة الأشهر التي تنتشر فيها الملاريا، وتوسّع عدد المناطق التي تؤمّن بيئة حاضنة لانتقال الكوليرا، كما ازدادت قدرة الفيروسات على الانتشار، وبينها الفيروسات المسببة لحمّى الضنك وزيكا، على مستوى العالم.
فيروسات التبت
واكتشفت مجموعة من العلماء الصينيين عبر تحليل عينات من الجليد الموجود في هضبة التبت بالصين 33 مجموعة فيروسية محفوظة داخل الكتل الجليدية منذ أكثر من 15 ألف سنة، منها 28 نوعًا لم يتم التعرف عليها ولا على مدى خطورتها على الصحة العامة حال ذوبان هذا الجليد. وفق “أخبار 24”.
وكشفت تقارير طبية عديدة عن علاقة التغيرات المناخية بزيادة معدل الإصابة ببعض الأمراض بالإضافة إلى الأمراض المعدية.
الكلى
نتيجة ارتفاع درجات الحرارة من الصعب أن يحتفظ الجسم بالرطوبة، وهو ما يؤدي إلى تكون حصوات الكلى وفشل كلوي في المراحل المتأخرة، كما أنه في الأحداث المناخية القاسية يواجه مرضى الغسيل الكلوي مشاكل في الحصول على العلاج اللازم.
الأمراض الجلدية
تأثير ارتفاع درجات الحرارة وانبعاث الغازات على سمك طبقة الأوزون يزيد من نفاذ الأشعة وبالتالي زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.
القلب
ارتفاع درجات الحرارة مع تلوث الهواء يؤثر سلبًا على مرضى القلب والأوعية الدموية والرئتين وهو مرتبط بمزيد من نوبات الربو ومشاكل التنفس الأخرى.
الحمل والأطفال
يعتبر النساء الحوامل من أكثر الفئات المتأثرة بالتغيرات المناخية، نتيجة تلوث الهواء، وخاصة من يعانين منهن من حساسية سابقة، وكذلك الأطفال دون الخامسة.
الأمراض المعدية
يؤدي تغيير درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار إلى انتشار بعض الحشرات إلى أماكن أبعد، وبالتالي نقل الملاريا وحمى الضنك ومرض لايم وفيروس النيل الغربي، كما تزداد الكوليرا عن طريق المياه والتشمع الكبدي مع زيادة الجفاف والفيضانات.
الأمراض العقلية والعصبية
أكدت الجمعية الأمريكية لعلم النفس أن العلاقة بين الصحة العقلية وتغير المناخ لا تنفصل، إذ إن تغير المناخ يمكن أن يحفز الإجهاد والاكتئاب والقلق، كما أن الأمراض التي تنتشر عن طريق البعوض والقراد تزيد من فرصة حدوث مشاكل عصبية.