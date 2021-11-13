“كيا” تضع خطة للتخلص من محركات الاحتراق الداخلي.. والبداية في أسواق أوروبا

أعلنت شركة “كيا”، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، أنها ستبيع السيارات الكهربائية فقط في أوروبا اعتبارا من عام 2035، وفي الأسواق الرئيسية الأخرى اعتبارا من عام 2040، وذلك حتى تستطيع التخلص تدريجيا من السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي.
وأوضحت “كيا”، وفقا لوكالة “يونهاب”، أنه بموجب استراتيجية الحياد الكربوني، ستهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 97% من مستويات عام 2019 بحلول عام 2045، وتحقيق صافي انبعاثات صفري عبر سلاسل القيمة الخاصة بها، من الإنتاج إلى الخدمات اللوجستية والتخلص من النفايات، وفقا لما ذكرته الشركة في بيان.
وأشارت إلى أن استعمال الطاقة المتجددة بدلا من الوقود الأحفوري لتلبية متطلبات الطاقة في مصانعها في الخارج سيكون بحلول عام 2030، وفي كوريا الجنوبية بحلول عام 2040، لافتة إلى أنه لتحقيق هذه الغاية، ستنشئ الشركة أنظمة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في مصانعها في كوريا والولايات المتحدة والصين والهند.
وفي سياق آخر كشفت الشركة المصنعة لسيارة السيدان “K5” والسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات “سورينتو” عن تصور جديد لسيارة “EV9” الكهربائية بالكامل، وهو طرازها الثاني المبني على المنصة المعيارية الكهربائية العالمية (E-GMP) لشركة “هيونداي”، بعد سيارتها “EV6”. وفق “أخبار 24”.
وتخطط “كيا” لتعزيز تشكيلة سياراتها الكهربائية بطرح 11 طرازًا، من بينها سبعة طرازات قائمة على تلك المنصة بحلول عام 2025، ومن خلال تلك التشكيلة الكهربائية المعززة، تهدف الشركة إلى تحقيق حصة 6.6% من سوق السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بحلول عام 2025، وتحقيق مبيعات سنوية عالمية تبلغ 500 ألف وحدة بحلول عام 2026.