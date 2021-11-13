“الأرصاد”: استمرار هطول الأمطار على جدة حتى الغد.. وتوقعات بتوسعها في هذه المناطق

استعرض مدير إدارة الطوارئ والإنذار المبكر في المركز الوطني للأرصاد، عبد الرحمن الزهراني، اليوم (السبت)، مستجدات الحالة المناخية في المملكة خلال الأيام المقبلة.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار على منطقة جدة حتى يوم الغد (الأحد)، كما من المتوقع أن تؤثر الحالة المطرية على مكة المكرمة وأجزاء من محافظة الطائف.
وأضاف أن الحالة المطرية سوف تبدأ في التوسع اعتبارًا من الغد، لتشمل المناطق الداخلية في تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، ثم تمتد إلى مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية.
فيديو | مدير إدارة الطوارئ والإنذار المبكر في مركز الأرصاد لـ #نشرة_النهار:
استمرار هطول الأمطار ليوم غد على منطقة #جدة.. وتوقعات أن تؤثر على العاصمة المقدسة و أجزاء من محافظة #الطائف #الإخبارية pic.twitter.com/kmhN7f6i76
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 13, 2021
وفق “أخبار 24”.