نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الاستئناف” تحسم مصير “الدلة الكهربائية” بين مؤسسة وشركة تجارية شهيرة في المملكة
13/11/2021   9:24 م

“الاستئناف” تحسم مصير “الدلة الكهربائية” بين مؤسسة وشركة تجارية شهيرة في المملكة

+ = -
872

تنظر محكمة الاستئناف خلال هذا الأسبوع في قضية “الدلة الكهربائية” والتي رفعتها مؤسسة تجارية على شركة تجارية كبرى في مجال التسوق تطالبها بدفع نحو 124 مليون ريال بحجة سرقة فكرة الدلة الكهربائية، إضافة إلى أتعاب محاماة والتي قدرت بـ 300 ألف ريال.

وكانت مصادر قد كشفت لـ “أخبار 24” أن المحكمة التجارية قد قررت سابقًا صرف النظر عن الدعوى المرفوعة من المؤسسة وذلك عقب عجزها عن إثبات أحقيتها في براءة الاختراع التي تدعي أنها محل الانتهاك في الفكرة.

وبين المصدر أن القضية والتي عرفت بالدلة الكهربائية كانت باكورة لقضايا تنوي المؤسسة رفعها ضد منتهكي علامتها التجارية وفق توجهها في المملكة ودول الخليج.

واعتمدت المؤسسة المدعية على نظام براءات الاختراع الخليجي المادة 2/12 ونظام براءات الاختراع السعودي المادة 47/أ، الذي ينص على أن التصنيع أو البيع أو العرض للبيع أو الاستخدام أو التخزين أو الاستيراد يعد تعدياً على براءة الاختراع”.

“الاستئناف” تحسم مصير “الدلة الكهربائية” بين مؤسسة وشركة تجارية شهيرة في المملكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885184601.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.