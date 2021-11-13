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أخبار محلية > مختص: يتم بتر 10 أطراف يوميًا بالمملكة بسبب مضاعفات مرض السكري.. وهؤلاء الأكثر عرضة للإصابة
13/11/2021   9:25 م

مختص: يتم بتر 10 أطراف يوميًا بالمملكة بسبب مضاعفات مرض السكري.. وهؤلاء الأكثر عرضة للإصابة

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استعرض أستاذ التغذية السريرية الدكتور عبد العزيز العثمان، بعض العوامل المؤدية للإصابة بمرض السكري ومضاعفاته الخطيرة.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة الإخبارية، أن كل الأشخاص الذين يعانون من السمنة في منطقة الخصر والبطن، معرضون للإصابة بمرض السكري أكثر من غيرهم، مشيرًا إلى أنه يتم بتر 10 أطراف يوميًا في المملكة بسبب مضاعفات الإصابة بمرض السكري وعدم القدرة على التحكم في المرض.

وأضاف أن مرضى السمنة والضغط معرضون للإصابة بالسكري بنسبة تصل إلى 80%، مشيرًا إلى أن نسبة الذين يعانون من مرض السكري في المملكة ارتفعت بمقدار 4 أضعاف منذ عام 1980.  وفق “أخبار 24”.

وأشار العثمان إلى ارتفاع نسب الوفاة بسبب مرض السكري عالميًا بنسبة 80%، وذلك رغم التقدم الطبي والدوائي، موضحًا أن السكري قد يكون سببًا في الإصابة بالفشل الكلوي والجلطات الدماغية وأمراض القلب والشرايين.

مختص: يتم بتر 10 أطراف يوميًا بالمملكة بسبب مضاعفات مرض السكري.. وهؤلاء الأكثر عرضة للإصابة

أخبار محلية
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