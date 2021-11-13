“الأمن البيئي” يباشر بلاغًا عن وجود كائنين فطريين طليقين في مدينة الرياض

صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أن القوات باشرت بلاغاً ورد للمركز الوطني للعمليات الأمنية عن وجود كائنين فطريين (ظبيي فلودير) طليقين في أحد أحياء مدينة الرياض، وتم التنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص.
وأشاد المالكي بالدور المهم للمواطنين والمقيمين ومبادرتهم بالإبلاغ عن مخالفي نظام البيئة أو في حال مشاهدة كائنات فطرية قد تتعرض للتهديد على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة، مشدداً على أن الأنظمة البيئية تمنع الاقتراب من الكائنات الفطرية بصيدها أو محاولة ذلك أو مطاردتها في المناطق البرية أو داخل الأحياء السكنية. وفق “أخبار 24”.