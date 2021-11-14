استشاري جراحة سمنة يكشف متى يكون تكميم المعدة الحل الأمثل.. ويحذر هؤلاء الأشخاص من الخضوع لها

كشف استشاري جراحة السمنة الدكتور عبدالله البراك، عن الحالات التي تكون فيها عملية تكميم المعدة الحل الأمثل للتخلص من السمنة، والأشخاص الذين يحذر عليهم إجراء العملية.
وقال الدكتور البراك خلال لقائه ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الشخص يكون مؤهلاً لعملية التكميم إذا كانت الكتلة 40 فما فوق، وإذا كانت الكتلة 35 فما فوق مع وجود مشاكل صحية، أما الأشخاص الذين كتلتهم ما بين 30 و35 تعتبر عملية التكميم بالنسبة لهم خياراً، مبيناً أن الأساس في التعامل مع مرض السمنة هو الأكل الصحي وممارسة الرياضة.
وحذّر الأشخاص الذين يعانون من جلطة في القلب أو في الرئة، وحرقان وارتجاع في المريء، وفشل في وظائف الكلى أو الكبد من إجراء العملية أو الإقدام عليها، مشيراً إلى أنه يجب عمل تقييم طبي للحالة لمعرفة ما إذا كان المريض يحتمل إجراء العملية من عدمه. وفق “أخبار 24”.
وحول معرفة الشخص هل يعاني من السمنة أم لا؟، أكد أن الطريقة المثلى من خلال عمل معادلة تربط الطول بالوزن، بمعنى أن الشخص يكون طبيعياً ولا يعاني من السمنة إذا كان وزنه 100 كجم، وطوله 190 سم، ولكن إذا كان الوزن 100 كجم والطول 160 سم فهذا الشخص يعاني من مشكلة السمنة.
ونوه إلى أهمية الاهتمام ومراقبة كتلة الجسم والوزن لتفادي مخاطر السمنة، وتناول الطعام الصحي الغني بالألياف، مشيراً إلى أن الإهمال قد يسبب العديد من الأمراض.
السمنة والتكميم..
د. عبدالله البراك – استشاري جراحة السمنة: في هذه الحالات يكون “التكميم” الحل الأمثل#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/jW5tZBsyl9
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 13, 2021
السمنة والتكميم..
د. عبدالله البراك – استشاري جراحة السمنة: هؤلاء يُمنع خضوعهم لعملية تكميم#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Mxa4gjUqMN
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 13, 2021
متى نقول أن هذا الشخص سمين؟.. الإجابة مع د. عبدالله البراك (استشاري جراحة السمنة)#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/as55qFA1Y5
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 13, 2021