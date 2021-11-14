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أخبار محلية > “صحة المدينة” توجه عدة نصائح لمرضى الربو عند هطول الأمطار
14/11/2021   7:01 ص

“صحة المدينة” توجه عدة نصائح لمرضى الربو عند هطول الأمطار

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وجهت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، عدة نصائح لمرضى الربو عند هطول الأمطار، ومنها تجنب التعرض بقدر الإمكان للمطر والهواء البارد، لأنهما من مهيجات الربو.

ونصحت المديرية بالحرص على تغطية الرأس والفم والأنف عند الاضطرار للخروج، وحمل بخاخ إسعافي موسع للشُعب الهوائية، وكذلك أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه الطبيب للمريض.

ودعت إلى ضرورة التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، وتفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، وازرقاق الأطراف، والشفتين، واللسان. وفق “أخبار 24”.

“صحة المدينة” توجه عدة نصائح لمرضى الربو عند هطول الأمطار

أخبار محلية
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