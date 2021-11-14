خبيرة تغذية تحذر من تناول هذا النوع من فيتامين سي.. وتوجه نصيحة للمرضى

حذّرت خبيرة التغذية كورتني دي أنجيلو، من تناول مكملات “فيتامين سي” التي تحتوي على جرعات عالية جداً من الفيتامين.
وقالت دي أنجيلو وفقاً لموقع “Eat this Not That”، إن جرعات مكملات “فيتامين سي” بالأقراص أو الحبوب يجب أن تتراوح من 25 إلى 1500 مليغرام لكل وحدة.
ونوهت إلى ضرورة اختيار مكملات “فيتامين سي” مُنخفضة الجرعة من أجل الحفاظ على توازن الجسم، بحيث لا تتجاوز الجرعة 2000 مليغرام يومياً. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أنه يجب على المرضى الذين يتناولون كميات كبيرة من مكملات “فيتامين سي” أن يدركوا بأن أجسامهم لا تستطيع امتصاص الفيتامين.