نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > طب وتداوي > خبيرة تغذية تحذر من تناول هذا النوع من فيتامين سي.. وتوجه نصيحة للمرضى
14/11/2021   7:01 ص

خبيرة تغذية تحذر من تناول هذا النوع من فيتامين سي.. وتوجه نصيحة للمرضى

+ = -
1288

حذّرت خبيرة التغذية كورتني دي أنجيلو، من تناول مكملات “فيتامين سي” التي تحتوي على جرعات عالية جداً من الفيتامين.

وقالت دي أنجيلو وفقاً لموقع “Eat this Not That”، إن جرعات مكملات “فيتامين سي” بالأقراص أو الحبوب يجب أن تتراوح من 25 إلى 1500 مليغرام لكل وحدة.

ونوهت إلى ضرورة اختيار مكملات “فيتامين سي” مُنخفضة الجرعة من أجل الحفاظ على توازن الجسم، بحيث لا تتجاوز الجرعة 2000 مليغرام يومياً. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أنه يجب على المرضى الذين يتناولون كميات كبيرة من مكملات “فيتامين سي” أن يدركوا بأن أجسامهم لا تستطيع امتصاص الفيتامين.

خبيرة تغذية تحذر من تناول هذا النوع من فيتامين سي.. وتوجه نصيحة للمرضى

طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885184632.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.