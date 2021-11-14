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أخبار محلية > فيديو يرصد كيفية اختراق “كورونا” للجسم وطريقة عمل اللقاحات المُضادة
14/11/2021   1:37 م

فيديو يرصد كيفية اختراق “كورونا” للجسم وطريقة عمل اللقاحات المُضادة

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رصد رسم متحرك كيفية اختراق فيروس “كورونا” للجسم، وعمل اللقاحات المضادة له من أجل التغلب عليه.

وأظهر الفيديو، كيفية تدريب لقاحات “”mRNA، التي تنتجها “فايزر ـ موديرنا” خلايا الجسم على تحييد الفيروس وصناعة أجسام مضادة تمنع الفيروس من الالتصاق بتلك الخلايا.

ويصبح جهاز المناعة بعد تلك العملية جاهزاً ويتعرف على الفيروس فوراً ويعيده ويدمره، قبل أن تتاح فرصة الإصابة بالمرض.

وفق “أخبار 24”.

فيديو يرصد كيفية اختراق “كورونا” للجسم وطريقة عمل اللقاحات المُضادة

أخبار محلية
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