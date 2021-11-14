استشاري يكشف عن أسباب تدني إصابات كورونا في الخليج مقارنة بأوروبا

كشف استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية الدكتور عوض العمري، عن أسباب تدني إصابات كورونا في الخليج مقارنة بالدول الأوروبية التي رصدت أعداداً كبيرة في الإصابات.
وقال العمري خلال مداخلة مع قناة “إم بي سي”، إن انخفاض حالات الإصابة بالفيروس في الخليج وارتفاعها في أوروبا يرجع إلى تدني نسب التلقيح في دول شرق أوروبا، إضافة إلى وجود دول مثل أوكرانيا والبوسنة لا تتجاوز نسب التلقيح فيها 20 %، وعدم استكمال جرعتي اللقاحات، وكذلك فصل الشتاء الذي تتكاثر فيه الفيروسات التنفسية.
وأضاف أن العديد من الشركات توصلت إلى علاجات ولقاحات مضادة للفيروس ومن ضمنها علاج طورته شركة “ميرك” واعتمدته السلطات البريطانية، مشيراً إلى أنه أثبت نجاحاً بنسبة 50 % ويقي من الإصابة البسيطة والمتوسطة بفيروس كورونا، ومنعها من التطور للحالات الخطيرة.
وتابع بأن شركة “فايزر” توصلت إلى علاج ثبت فاعليته بنسبة 89 % للحد من تطور المرض، وسيراجع من قبل وكالة الأدوية الأمريكية قبل استخدامه، إضافة إلى وجود أدوية تعمل على الجهاز المناعي، وكذلك توجيه تريليونات الدولارات للتوسع في تطوير علاجات لمواجهة فيروس كورونا الذي اجتاح العديد من دول العالم.
ولفت إلى أن التطوير العلاجي لن يؤثر على استمرار إعطاء اللقاحات، كونها تعمل على منع الإصابة الشديدة بالفيروس والوقاية منه، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على تطوير العلاجات واللقاحات معاً لمواجهة الفيروس مستقبلاً.
ما هي أحدث العلاجات لـ #فيروس_كورونا؟
أ.د.عوض العُمري يُجيب@awadoooof#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/8Ttl0Nqhbb
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) November 13, 2021
وفق “أخبار 24”.