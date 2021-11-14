“الأرصاد” يوضح حالة الطقس المتوقعة اليوم .. وينبه من هطول أمطار وأتربة مثارة في عدة مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وأوضح المركز في تقريره أنه يتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة ومرتفعات منطقة الباحة.
وأشار إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل يمتد تأثيرها إلى منطقة القصيم وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان.
كما أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، تنبيهات بهطول أمطار رعدية وسحب ممطرة بعدد من مناطق المملكة، وهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.
وأوضح النظام أن أجزاء من مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن أجزاء من منطقتي الرياض، ومكة المكرمة، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ4 مساءً.
وأشار إلى أن محافظات البكيرية والرس والشماسية وبريدة وعنيزة بمنطقة القصيم، ستشهد سحباً رعدية ممطرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ2 ظهراً.