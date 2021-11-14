حائط علكة ومتحف للشَعر وأكبر خزانة أدراج.. أغرب الأماكن السياحية في العالم

قد تكون الأماكن السياحية بالنسبة للكثيرين هي الأماكن الأفضل والأجمل، والتي تحمل تجربة جديدة في السفر إليها، إلا أن بعض الأماكن الأخرى والتي قد تكون في مخيلتك مكانًا منفرًا، تعتبر وجهات سياحية للكثيرين كمدينة تحتوي على حائط للعلكة أو متحف للشعر، وفي هذا التقرير نستعرض أغرب هذه الأماكن.
متحف الشَعر
تحولت ورشة لصناعة الفخار في تركيا، إلى أحد أغرب المتاحف العالمية، والمتحف عبارة عن كهف صغير في منطقة أفانوس ويحتوي على عينات شعر وأسماء وعناوين أكثر من 16 ألف امرأة من جميع أنحاء العالم.
متنزه جاندام العملاق
في العاصمة اليابانية “طوكيو”، متنزه ترفيهي يعد من أغرب الأماكن السياحية الموجودة في العالم، وهو متنزه لعشاق المسلسل الكرتوني “سويت جاندام”، وهو مكان رائع لمحبي الروبوتات وشخصيات Transformers.
أكبر خزانة أدراج في العالم
في عام 1926، افتتحت غرفة التجارة بكارولاينا الشمالية، خزانة ذات أدراج هي الأكبر في العالم ويبلغ طولها 20 قدمًا، لتكون مدينة هاي بوينت هي عاصمة الأثاث المنزلي.
وجددت الخزانة في عام 1966 بالكامل، وتم بناء واجهة أمامية واستخدام أدراج حقيقية، وإضافة زوج من الجوارب العملاقة، وصنفت الخزانة كأحد أغرب الأماكن السياحية في العالم. وفق “أخبار 24”.
حائط العلكة في سياتل
في حائط العلكة بسياتل في العاصمة الأمريكية واشنطن، تحتاج إلى معقم لليدين، حتى إذا لم تلمس أي مكونات من هذا الحائط، فقد صنف كأكثر ثاني معلم سياحي ملوث في العالم.
وتعود قصة الجدار أو الحائط، إلى أنه تحت سوق “بايك بليس”، وعندما كان رواد المسرح ينتظرون في صف شباك التذاكر، كانوا يقومون بلصق العلكة بالجدار الملاصق لمسرح السوق، وهذا جعل الجدار يتحول لما يشبه لوحة زاهية من الألوان.
وقد استغرق ما تراه على ذلك الحائط أكثر من عقدين من الزمان وتحديدا في عام 1993.
كنيسة العظام في التشيك
هذا المكان يجمع جماجم وهياكل عظمية حقيقية، بجمهورية التشيك وبالتحديد في مدينة كوتناهورا، ويطلق عليه “كنيسة العظام”.
فبعد انتشار الموت الأسود بمدينة كوتناهورا، تم دفن 40 ألف جثمان داخل الكنيسة، وبعد تحللها؛ قامت الكنيسة باستخدام تلك الهياكل في زخرفة كل شيء في الكنيسة، بما في ذلك النجف المعلق على الحائط.
البيت المقلوب في ماليزيا
يختلف الفضاء عن الكرة الأرضية، بأن الجاذبية منعدمة، لكن ماذا لو كانت الجاذبية إلى الأعلى، فإن الشعور بعدم وجود جاذبية أرضية لأمر غريب حقا، ولكن الأغرب منه، أن تكون الجاذبية إلى الأعلى وتسير رأسا على عقب!
في ماليزيا، وبالتحديد في كوتا كينابالو، بني منزل يدعى المنزل المقلوب، وهو المنزل المصمم عند دخولك فيه ليشعرك بأنك تسير عكس الجاذبية، فمقتنيات المنزل مثبتة إلى أعلى، إضافة للسيارة المثبتة ببراعة في السقف.
وتم بناء هذا المنزل في عام 2012، ويصنف ضمن أغرب الأماكن السياحية في العالم.