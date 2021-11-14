تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية بحوزة راكب قادم من الرياض.
وذكرت مصادر بمطار القاهرة، وفقاً لوسائل إعلام مصرية، أنه خلال إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب طائرة قادمة من الرياض، استوقف مأمور الجمرك أحد الركاب خلال محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوم وضرائب جمركية.
وأبانت أنه بتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة، تبين وجود 10 سبائك ذهبية بوزن واحد كجم بين طيات الملابس في إحدى حقائبه، مشيرة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة. وفق “أخبار 24”.