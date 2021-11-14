برأس مال 1.2 تريليون ريال.. “الصناعة”: ارتفاع عدد المصانع المنتجة في المملكة إلى 8391 مصنعاً

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن ارتفاع عدد المصانع المنتجة خلال الربع الثالث من عام 2021 إلى 8391 مصنعاً برأس مال يقدر بنحو 1.27 تريليون ريال، بزيادة بلغت 6.4 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
وأوضحت النشرة الإحصائية للتراخيص الصناعية للربع الثالث من عام 2021 الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية، أن العمالة المرخصة في تلك المصانع شهدت ارتفاعا بنسبة 1 % لتبلغ 968.21 ألف عامل.
وأشارت إلى أن تلك المصانع توزعت على 24 نشاطا، تصدرها نشاط “صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية” من حيث رأس المال بنحو 453.5 مليار ريال، تلاه نشاط “صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى” بنحو 319.1 مليار ريال.
وأفادت النشرة الإحصائية أن الربع الثالث من عام 2021، شهد الترخيص لـ216 مصنعًا جديدًا برأس مال يقدر بنحو 55.2 مليار ريال، وعمالة تبلغ 8.2 ألف عامل، كما بدأ 284 مصنعًا في الإنتاج برأس مال يقدر بـ54.5 مليار ريال وتوظيف 15.2 ألف عامل، فيما توقف 345 مصنعًا عن العمل برأس مال يبلغ 7 مليارات ريال. وفق”أخبار 24″.
ولفتت إلى أن عدد المصانع تحت الإنشاء بلغ خلال الربع الثالث من العام الحالي 1801 مصنع برأس مال يبلغ 68.5 مليار ريال، توظف 78.7 ألف عامل.