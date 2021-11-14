3 وجبات إفطار صحية لمرضى السكري

من المعروف أن وجبة الإفطار من أهم الوجبات خلال اليوم، والتي يترتب عليها بدء عملية ” الأيض”، وهذه الوجبة تتضاعف أهميتها لدى مرضى السكري.
فمن شأن وجبة الإفطار أن تتحكم في وزن ومستوى السكر في الدم بالنسبة لمريض السكري الذي لابد من حصوله على كمية كافية من الألياف والبروتين والتحكم في الكربوهيدرات، وتقليل تناول الأطعمة المصنعة.
تحديات
وهناك بعض التحديات التي تواجه مريض السكري مع بداية يومه، ووفقًا لموقع ” ويب ميد” فإن أولها تقليل الكربوهيدرات بما يتلاءم وما يحتاجه الجسم في هذه الفترة من سعرات حرارية.
ومن الأفضل تناول 30-45 جرامًا من الكربوهيدرات في وجبة الإفطار، وهو معدل آمن لمرضى السكري، واستبدال الخبز الأبيض والكيك بالمخبوزات المصنوعة من الحبوب الكاملة، ما يساعد على التحكم بمستوى السكر في الدم.
كما يجب الحصول على كمية كافية من البروتين في وجبة الإفطار، من خلال تناول أحد الأطعمة الغنية به مثل البيض والمكسرات واللحوم والزبادي والجبن القريش، مع إضافة بعض الفواكه أو الخضراوات للحصول على جسم صحي ومثالي. وفق “أخبار 24”.
مقترحات لوجبات صحية
ويقترح المختصون بعض الوجبات الصحية لمريض السكري، وتتمثل الوجبة الأولى في نصف كوب جبن قليل الدسم وطبيعي، إضافة لبيضة مسلوقة، وكوب عصير برتقال خالٍ من السكر، مع نصف رغيف خبز قمح أسمر، وقطعة من الشوكولاتة الداكنة (70% كاكاو)، ونصف كوب توت طازج.
أما وجبة الإفطار الثانية فهي: نصف رغيف خبز أسمر، و2 ملعقة كبيرة فول غير معلب أو مضاف إليه كمية كبيرة من الملح، وبيضة مسلوقة، مع كوب شرائح فلفل ألوان.
والاقتراح الثالث يشمل الإفطار بنصف ثمرة مانجو أو موز، وكوب زبادي خالي الدسم، وملعقة صغيرة عسل نحل، وكوب زنجبيل ساخن خالٍ من السكر.