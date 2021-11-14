نجحت فعالية متاهة الكريستال -إحدى فعاليات موسم الرياض 2021- في إضفاء الحماسة والإثارة بفعاليات “بوليفارد رياض سيتي” وسط أجواء تفاعلية غامرة وفريدة من نوعها تعكس عالمية التجربة.
وتمثل متاهة الكريستال واحدةً من المفاجآت لمحبي الألعاب وعشاق المغامرات الواقعية، إذ تتضمن عددًا من النشاطات الحركية والذهنية والفردية والجماعية، وتستهدف العوائل والأطفال والأفراد، لتستوعب في كل جولة من جولاتها 64 شخصًا، لمدة تتراوح ما بين 60 – 80 دقيقةً في كل جولة.
وتنقسم المتاهة إلى 4 مناطق رئيسة مليئة بالحماس، إذ تحتوي على 32 تجربةً مدهشةً ومتنوعةً، منها 6 تجارب سعودية جديدة تضاف لأول مرة في تاريخ الفعالية التي تعد واحدةً من أشهر الألعاب على مستوى العالم للكبار والصغار.
وتحوي الفعالية عددًا من ألعاب الغموض والألغاز والمهارات، إضافةً إلى ألعاب حركية وذهنية تستهدف مختلف الشرائح المجتمعية الذين تجاوزت أعمارهم 13 عامًا، كما تضم اللعبة عدة ألعاب تعتمد على الذكاء وسرعة البديهة والتصرف، مما زاد قيمتها الاعتبارية لدى المهتمين بالألعاب النوعية والمتميزة.
وتتيح متاهة الكريستال للزوار اللعب بطرق مختلفة، منها اللعب الفردي، واللعب الجماعي من خلال فرق تتكون من 4-8 أشخاص، وجميعها معزولة عن الفرق الأخرى، مما يصنع شعورًا استثنائيًّا بحصرية التجربة وتفردها عن غيرها.
سعادة الكل وتفاعلهم الكبير مع متاهة الكريستال في #بوليفارد_رياض_سيتي .. كانت خرافيَّة! 😍🔮
وأنت بعد تقدر تعيش التجربة .. احجز تذكرتك 😎🔥https://t.co/wAxZnrlmTB#موسم_الرياض pic.twitter.com/9SxcArja5I
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 12, 2021
لعبة متاهة الكريستال💎
اللي نشوفها زمان .. اليوم بنعيشها حقيقة في #بوليفارد_رياض_سيتي
احجز تذكرتك وحل اللغز: https://t.co/Eom23HEtA9 #موسم_الرياض pic.twitter.com/qoYIowwIeP
— عـيشها (@Enjoy_Saudi) November 13, 2021
وفق “أخبار 24”.