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أخبار محلية > “التعليم” تعتمد صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية عبر برنامج “نور” المطوّر
14/11/2021   2:03 م

“التعليم” تعتمد صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية عبر برنامج “نور” المطوّر

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اعتمدت وزارة التعليم، صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية في التعليم العام من خلال نظام “نور” المطوّر؛ وذلك سعياً لانتظام صرفها في أوقاتها المحددة، وضمان سرعة وسهولة إنجازها.

وأوضحت الوزارة أنها عزّزت آليات العمل على صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية، والتحوّل بشكل تدريجي من النظام السابق إلى النظام المطوّر في “نور”، وكذلك التأكد من صحة جميع المدخلات والمخرجات، ومعالجة التحديات.

وأبانت أن المدارس في جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات سجلت بيانات الطلبة المستحقين للمكافآت في نظام نور، وقامت باعتماد البيانات بعد مراجعتها وتدقيقها من إدارات خدمات الطلاب بإدارات التعليم، وكذلك فحص واختبار النظام في البيئتين الافتراضية والفعلية، وجاهزيته للصرف والتأدية عليه. وفق “أخبار 24”.

“التعليم” تعتمد صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية عبر برنامج “نور” المطوّر

أخبار محلية
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