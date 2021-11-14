“أمانة العاصمة المقدسة” تمنع التأجير العشوائي للألعاب وتوقف الأنشطة المفتقرة لوسائل السلامة

منعت أمانة العاصمة المقدسة، عمليات التأجير العشوائي للألعاب، وأوقفت كل الأنشطة التي تفتقر إلى وسائل الأمان والسلامة.
ونفّذت الأمانة ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية، حملة ميدانية في مواقف حجز السيارات، لمنع تأجير الألعاب بطرق عشوائية، وإيقاف أي أنشطة مخالفة غير مرخصة لا تتوفر بها وسائل سلامة، وذلك حفاظاً على سلامة الأهالي.
وصادرت البلدية عددا من الألعاب الهوائية، وأوقفت الباعة المخالفين والأنشطة غير المرخصة، من أجل الحفاظ على الحدائق والمرافق العامة، ومكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع الجهات الأمنية.
من جهة أخرى، أغلقت الأمانة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة، مستودعاً ومعملاً للألمنيوم غير مرخص في منطقة أبو مراغ بمكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت البلدية، أن الموقع المخالف جرى تخصيصه لإنتاج وبيع مطابخ الألمونيوم بطريقة مخالفة للأنظمة، وفي بيئة تفتقر إلى وسائل السلامة والاشتراطات الصحية، مؤكدةً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.