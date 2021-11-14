تمتاز بمبانيها الحجرية وطبيعتها الخلابة.. قرية أصفة ببني مالك وجهة محبي التراث والسياحة في الطائف

تحظى “أصفة” التراثية إحدى قرى بني مالك الحجاز التابعة لمحافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة، باهتمام الكثير من الناشطين في مجال السياحة، وجذبت الكثير من عشاق التراث والطبيعة، لتميزها بنسيجها العمراني.
وتمتاز قرية ” أصفة” بمبانيها الحجرية الواقعة فوق الصخور البيضاء العملاقة والمتصفة بطابع معماري فريد من نوعه، والتي تكسوها واجهات جذابة من الخشب في تصميماتها ونوافذها وأبوابها، كما تمتاز مبانيها بارتباطها وتناسقها الجميل مع طبيعتها.
وتمثّل القرية العصر الذي أنشئت فيه قرى على امتداد جبال السروات بشكل فريد من نوعه ومنازل حجرية فوق صخور بيضاء ضخمة الحجم، كما توضح أحد أهم العناصر العمرانية التي ميزت أهالي القرية عن غيرهم، بالإضافة إلى الكثير من النقوش الخشبية والعناصر الثقافية التي كانت تعكس فكر السكان.
وتعدّ القرية التي تقع جنوب محافظة الطائف، وجهة إضافية في بني مالك لهواة التصوير، نظير احتضانها مباني تاريخية عتيقة، حافظت على جمالها وجسدت تراثها العمراني والإرث الحضاري للمكان، ويعود تاريخ بنائها إلى أكثر من 300 سنة تقريباً. وفق “أخبار 24”.
ويعرف مناخ قرية “أصفة” على مدار العام بالبارد شتاء واعتداله صيفاً، وتهطل الأمطار في فصل الشتاء بشكل مستمر، وكذلك فصل الصيف بكميات أقل عن أمطار فصل الشتاء، وتعد القرية من المباني التقليدية التي تملك مقومات ذات قيمة تاريخية وثقافية وجمالية عالية.