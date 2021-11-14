شاهد.. سيف الإسلام القذافي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

تقدم نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، سيف الإسلام القذافي، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وأفاد مسؤول في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أن سيف الإسلام سجل اسمه اليوم (الأحد) كمرشح في الانتخابات الرئاسية.
وأظهر مقطع فيديو متداول، سيف الإسلام بالزي الليبي التقليدي الذي كان يرتديه والده دائما، أثناء تقديم أوراق ترشحه في مقر المفوضية العليا للانتخابات في مدينة سبها جنوب غرب البلاد.
يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في السابع من نوفمبر الجاري فتح باب تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والنيابية المقبلة، على أن يستمر قبول الترشح للانتخابات الرئاسية حتى 22 نوفمبر، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل. وفق “أخبار 24”.