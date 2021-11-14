“أمانة مكة” تعلن طرح فرص استثمارية في مجال الرعاية الصحية

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة اليوم (الأحد)، طرح فرص استثمارية جديدة عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص” للمستثمرين ورواد الأعمال في مجالات الأنشطة الصحية والتجارية على مواقع مختلفة المساحات.
وأوضحت الأمانة، أن الفرص الاستثمارية تتضمن إنشاء وتشغيل وصيانة مستشفى خاص، ومجمع للعيادات الخارجية وطب الطوارئ “بحي الصفوة” بمساحة تتجاوز 22 ألف متر مربع، وفرصةً استثمارية أُخرى لإنشاء وتشغيل وصيانة مستشفى للرعاية الطبية الممتدة والنقاهة بالشرائع، بمساحة 6 آلاف متر مربع .
وأبانت أن الفرص المطروحة تشمل إنشاء مركزٍ للتسوق والأعمال ومبنىً متعدد الاستخدامات بمخطط ولي العهد 6 جنوب مكة المكرمة على مساحة 50 ألف متر مربع، مبينة أن مدة العقود تصل إلى 25 سنة.
وقالت إنه يمكن للمستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس؛ الاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسات، من خلال البوابة الرقمية للاستثمار البلدي أو تطبيق ” فرص”. وفق “أخبار 24”.