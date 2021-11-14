بالفيديو : مشاهد روحانية للمعتمرين أثناء هطول الأمطار على المسجد الحرام اليوم

هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة والمسجد الحرام، اليوم (الأحد)، وسط أجواء روحانية ومشاهد إيمانية أثناء تواجد المعتمرين والمصلين بالحرم المكي.
وأظهرت مقاطع فيديو، المعتمرين بالقرب من الكعبة المشرفة وهم في لحظة خشوع، وقد علت أصواتهم بالدعاء أثناء طوافهم وسط هطول الأمطار التي زادت الأجواء سكينة وروحانية.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة ومرتفعات منطقة الباحة.
فيديو | #مكة_الآن .. هطول أمطار على #المسجد_الحرام#الإخبارية pic.twitter.com/ddcrdxikVQ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 14, 2021
أمطار الخير والبركات بـ #المسجد_الحرام
عبر #سناب_رئاسة_الحرمين https://t.co/qSD271Xt5Q pic.twitter.com/laGy18ZiHb
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) November 14, 2021
فيديو | #مكة_الآن .. أمطار على #المسجد_الحرام وسط أجواء روحانية #الإخبارية #مكة_المكرمة pic.twitter.com/80JOLMXO4b
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 14, 2021
وفق “أخبار 24”.