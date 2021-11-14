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أخبار محلية > بالفيديو : مشاهد روحانية للمعتمرين أثناء هطول الأمطار على المسجد الحرام اليوم
14/11/2021   4:05 م

بالفيديو : مشاهد روحانية للمعتمرين أثناء هطول الأمطار على المسجد الحرام اليوم

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هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة والمسجد الحرام، اليوم (الأحد)، وسط أجواء روحانية ومشاهد إيمانية أثناء تواجد المعتمرين والمصلين بالحرم المكي.

وأظهرت مقاطع فيديو، المعتمرين بالقرب من الكعبة المشرفة وهم في لحظة خشوع، وقد علت أصواتهم بالدعاء أثناء طوافهم وسط هطول الأمطار التي زادت الأجواء سكينة وروحانية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة ومرتفعات منطقة الباحة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو : مشاهد روحانية للمعتمرين أثناء هطول الأمطار على المسجد الحرام اليوم

أخبار محلية
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