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أخبار محلية > متحدث “الصحة”: الأمور مستقرة في المملكة.. وهذه أسباب ارتفاع الإصابات في بعض الدول
14/11/2021   6:37 م

متحدث “الصحة”: الأمور مستقرة في المملكة.. وهذه أسباب ارتفاع الإصابات في بعض الدول

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استعرض المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم (الأحد)، مستجدات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بالمملكة.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا، أن المملكة استطاعت أن تتفادى الموجات المتكررة من فيروس كورونا ومتحوراته، مرجعًا ذلك إلى الثقة في خبراء المملكة، الذين أمدوا الوزارة بالمعلومات المساهمة في صنع القرارات التي أدت لحماية أرواح سكان المملكة.

وأشار إلى ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بعض دول العالم، وهو ما فرض إجراءات احترازية إضافية من جانب هذه البلدان، موضحًا أن عدم تلقي الجرعة التنشيطية كان السبب وراء انتشار فيروس كورونا في هذه الدول.

وأبان أن المناعة المكتسبة بعد الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح تنخفض مع مرور عدة أشهر، وهو ما يشير إلى أهمية أخذ جرعة ثالثة لتعزيز مستويات المناعة في جسم الإنسان، مشددًا على ضرورة الحصول على جرعة تنشيطية للأشخاص الذين مرت 6 أشهر على أخذهم للجرعة الثانية.

وذكر العبد العالي أنه في الوقت الحالي يتم الاعتماد على لقاح “فايزر – بيونتك” في إعطاء الجرعة التنشيطية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم الاعتماد على “موديرنا” قريبًا في هذا الشأن.

وفق “أخبار 24”.

متحدث “الصحة”: الأمور مستقرة في المملكة.. وهذه أسباب ارتفاع الإصابات في بعض الدول

أخبار محلية
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