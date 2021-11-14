متحدث “المساحة الجيولوجية”: لم نرصد أي هزات أرضية شرق المملكة

أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية أنه لم تسجل لدى الهيئة أية بلاغات عن شعور السكان في المنطقة الشرقية بهزة أرضية.
وقال في تصريح لـ”أخبار 24″ إن مركز المخاطر الجيولوجية بهيئة المساحة الجيولوجية لم يرصد أي هزة أرضية في المنطقة الشرقية، وأنه تتوفر بها 28 محطة رصد زلزالي لترصد أي زلزال في المنطقة الشرقية لكنها لم تسجل شيئًا.
الجدير بالذكر أن مركز الأرصاد الإماراتي رصد اليوم هزة أرضية في عدة إمارات بقوة 2.3 بمقياس ريختر، وكانت وسائل إعلام إيرانية، أفادت بوقوع هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب إيران.