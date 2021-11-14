“الموارد البشرية” تكشف نسب التحصين بين موظفي القطاعين العام والخاص

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، نسب التحصين بين موظفي القطاعين العام والخاص.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا بالمملكة، أن نسبة التحصين بين الموظفين بجرعتين أو أكثر في القطاعين تجاوزت 90%، بواقع 95.5% بالقطاع العام و92.5% في الخاص.
وشدد على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها.
فيديو | الموارد البشرية:
أكثر من 90% نسبة التحصين في القطاعين العام والخاص#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/c0Nss6VcOv
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 14, 2021
وفق “أخبار 24”.