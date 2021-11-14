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أخبار محلية > “الموارد البشرية” تكشف نسب التحصين بين موظفي القطاعين العام والخاص
14/11/2021   6:40 م

“الموارد البشرية” تكشف نسب التحصين بين موظفي القطاعين العام والخاص

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كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، نسب التحصين بين موظفي القطاعين العام والخاص.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا بالمملكة، أن نسبة التحصين بين الموظفين بجرعتين أو أكثر في القطاعين تجاوزت 90%، بواقع 95.5% بالقطاع العام و92.5% في الخاص.

وشدد على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها.

وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية” تكشف نسب التحصين بين موظفي القطاعين العام والخاص

أخبار محلية
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