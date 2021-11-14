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أخبار محلية > “البنك المركزي” يعلن اعتماد منتج تأمين للمركبات ذاتية القيادة
14/11/2021   6:41 م

“البنك المركزي” يعلن اعتماد منتج تأمين للمركبات ذاتية القيادة

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أعلن البنك المركزي السعودي اعتماد أول منتج تأميني لتغطية المركبات ذاتية القيادة والمخاطر المرتبطة بها في سوق التأمين السعودي.

وأوضح البنك المركزي، أن هذا المنتج يغطي المركبات ذاتية القيادة التي يمكنها قيادة نفسها من نقطة البداية إلى وجهة محددة مسبقًا، باستخدام تقنيات وأجهزة استشعار مختلفة، بما في ذلك نظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام التوجيه الفعال، وأنظمة الكبح المانعة للانغلاق، وتقنية نظام تحديد المواقع (GPS)، وتقنية أشعة الليزر، وذلك في الأماكن المؤهلة والمرخصة من الجهات الرسمية لاستخدام مثل هذه المركبات ذاتية القيادة.

وأضاف أن الخطوة تأتي استمراراً لجهود البنك المركزي في تقديم حلول تأمينية مبتكرة لمواكبة التطورات التقنية والصناعية التي تشهد تطوراً ملحوظاً في المملكة؛ تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وضمان توفرها للمساهمة في تلبية احتياجات السوق السعودي وعملاء شركات التأمين. وفق “أخبار 24”.

“البنك المركزي” يعلن اعتماد منتج تأمين للمركبات ذاتية القيادة

أخبار محلية
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