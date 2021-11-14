“التعليم” تدشن برنامج “تحدي الابتكار الجامعي”

دشن نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، الدكتور محمد السديري، اليوم (الأحد)، برنامج تحدي الابتكار الجامعي للتنمية المستدامة، لتعزيز التعاون بين الجامعات ومعاهد ومراكز ريادة الأعمال، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تعتمد على تطوير الاقتصاد المعرفي، الذي أساسه الابتكار والإبداع.
وأوضح “السديري” أن البرنامج يهدف إلى تنمية القدرات الريادية والابتكارية وتوظيفها في إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها التنمية المستدامة، إضافة إلى تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية والعالمية، مع إشراك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المبتكرين في تجربة تعليمية نوعية وعالمية.
إطلاق البرنامج جاء بالشراكة بين وزارة التعليم للجامعات مع كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، وكلية بابسون لتعليم ريادة الأعمال، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن الخط الزمني لمسار التحدي ينطلق في مرحلته الأولى بـ 6 دورات تدريبية لمنسوبي الجامعات، يليها التقييم والتصفية، وفي المرحلة الثانية يُقام معسكر تدريبي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، يليه عرض الأفكار المرشحة، والحفل الختامي والمقرر في 26 مارس المقبل.