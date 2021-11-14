وزير الخارجية: الرياض لا ترى فائدة من التعامل مع بيروت حاليًا .. ولبنان عليه التحرر من هيمنة حزب الله

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة لا تعتزم التعامل مع الحكومة اللبنانية في الوقت الحالي، داعيًا الطبقة السياسية هناك إلى إنهاء هيمنة ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران.
وأوضح خلال مقابلة مع قناة “فرانس 24″، أذيعت أمس (السبت)، أنه ليست هناك فائدة من التواصل مع الحكومة اللبنانية في هذه المرحلة الزمنية، مؤكدًا أنه لا أزمة بين المملكة ولبنان، وأن الأزمة تتمثل في الداخل اللبناني.
وأشار إلى أن الطبقة السياسية في حاجة للنهوض واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير لبنان من سيطرة إيران عبر ذراعها حزب الله، الذي يستخدم قوته العسكرية لفرض إرادته على الشعب اللبناني، لافتًا إلى أن حزب الله يبذل قصارى جهده لعرقلة تحقيق انفجار مرفأ بيروت. وفق “أخبار 24”.