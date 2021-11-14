أبرز 5 هزات أرضية نفت “المساحة الجيولوجية” رصدها بالمملكة خلال عامين

ترصد هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ممثلة في المركز الوطني للزلازل والبراكين آلاف الهزات الأرضية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة كل عام، حيث سجّلت خلال عام 2018 أكثر من 7 آلاف هزة أرضية داخل الصفيحة العربية وما حولها.
ويعتبر كشف حقيقة الأنباء المتداولة عن حدوث هزات أرضية داخل المملكة؛ من أهم مهام الهيئة ومراكز الرصد التابعة لها بمختلف المناطق، وذلك منذ تأسيسها عام 1420ه 1999م، بموجب قرار رقم 115 الصادر عن مجلس الوزراء.
وفيما يلي نستعرض أبرز 5 هزات أرضية نفت الهيئة رصدها خلال 2019- 2020 و2020- 2021:
1- تأثر المنطقة الشرقية بزلزال إيراني: أكّد المتحدث الرسمي للهيئة، في تصريح لـ”أخبار 24“، اليوم (الأحد)، على أنه لم يتم رصد أي هزة أرضية في المنطقة الشرقية، وذلك بعد تداول أنباء عن تأثير الهزة الأرضية الإيرانية جنوب غربي إيران على مناطق المملكة، والتي جاءت بقوة 6 درجات على مقياس ريختر.
2- هزة أرضية في المنطقة الشرقية فبراير 2021: نفت الهيئة يوم 22 فبراير الماضي، صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن حدوث هزة أرضية في بعض محافظات المنطقة الشرقية، مؤكدةّ أنه لم يتم رصد أي هزة أرضية في المنطقة الشرقية بشكل عام.
3- هزة أرضية بالجبيل يناير 2021: أكّدت الهيئة يوم (الإثنين) الموافق 19 يناير الماضي، أن أجهزة الرصد الزلزالي لم تسجل أي هزات أرضية في محافظة الجبيل، وذلك بعد تداول أنباء عن سماع صوت ارتجاج للنوافذ والأبواب لثوانٍ معدودة بالمحافظة.
4- هزة أرضية بالقريات ديسمبر 2020: نفى المتحدث باسم الهيئة، طارق أبا الخيل، يوم 29 ديسمبر الماضي، صحة ما تردد عن وجود هزة أرضية في محافظة القريات، مؤكدا أن أجهزة الرصد الزلزالي لم تسجل أي هزات أرضية في المحافظة.
5- هزة أرضية بمدينة الخبر ديسمبر 2019: نفى المركز الوطني للزلازل والبراكين بالهيئة، يوم 29 ديسمبر 2019، رصد أي زلزال بالمنطقة الشرقية ولا سيما الخبر.
وفق “أخبار 24”.