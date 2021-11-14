تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022 حتى الآن

منحت النيران الصديقة المنتخب الكرواتي، بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم “قطر 2022″، بفوزه على نظيره الروسي، في الجولة العاشرة والأخيرة من مباريات المجموعة الثامنة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81 عبر النيران الصديقة، ليحجز المنتخب الكرواتي مقعده في النهائيات للمرة السادسة، ويصبح خامس المتأهلين من القارة الأوروبية إلى النسخة الـ22 من كأس العالم. وفق “أخبار 24”.
وإليكم المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم قطر 2022 حتى الآن:
– قطر (مستضيف).
– ألمانيا.
– الدنمارك.
– البرازيل.
– فرنسا.
– بلجيكا.
– كرواتيا.