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اخبار رياضية > ملعب “الصائغ” أول ملعب افتتح في الرياض.. وهذه قصته (صور)
14/11/2021   10:31 م

ملعب “الصائغ” أول ملعب افتتح في الرياض.. وهذه قصته (صور)

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تعتبر المنشآت الرياضية من أبرز اهتمامات وزارة الرياضة من جانب التطوير وتقديم كافة الخدمات للجمهور وتكوين بيئة رياضية لهم، حيث أنشأت ما يقارب الـ50 ملاعباً لكرة القدم في مختلف مناطق المملكة.

ويعتبر ملعب “الصائغ” أول ملعب لكرة القدم تم افتتاحه في مدينة الرياض بحي الملز، ويعد معلماً رياضياً قديماً ومنطلقاً عتيقاً للمباريات الودية والرسمية ارتبط تاريخياً بأندية العاصمة منذ 6 عقود تقريباً.

وأنشئ الملعب عام 1378هـ من قبل 4 أشخاص من فريق الموظفين وهو أول فريق يؤسس بالرياض، وهم محمد الصايغ وحمزة جعلي ويوسف عابد وعبد الله أخضر، حيث طلبوا من الديوان الملكي منحهم قطعة أرض يزاولون عليها تمارينهم الرياضية فمنحوا أرضاً في الملز باسمهم وهي الأرض المشيد عليها ملعب الصائغ الحالي.

وشهد الملعب أبرز الأحداث الرياضية على مستوى التصفيات ونهائيات كأس الملك منذ عام 1381هـ بجانب منافسات بطولة كأس ولي العهد في حقبة الثمانينيات الهجرية، وأقيم فيه 8 نهائيات.

ويستقبل الملعب حاليا تدريبات عدد من فرق كرة القدم التي تلعب في دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة إلى جانب المباريات الرسمية لهذه الدرجات.

صورة

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صورة

وفق “أخبار 24”.

ملعب “الصائغ” أول ملعب افتتح في الرياض.. وهذه قصته (صور)

اخبار رياضية
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