نصف الدية وغرامة 100 ألف ريال على “طبيب تكميم الطائف”

كشف مصدر أن الهيئة الصحية الشرعية بالطائف أصدرت غرامة بحق طبيب؛ أجرى علمية تكميم لسيدة ثلاثينية ما أدى إلى حدوث مضاعفات ووفاتها.
وبين المصدر لـ”أخبار 24″ أن الهيئة أصدرت غرامة بحق الطبيب بقيمة 100 ألف ريال، وألزمته بدفع نصف الدية لذوي السيدة نتيجة المضاعفات التي حدثت لها بعد عملية التكميم.
وكانت مديرية الشؤون الصحية بالطائف قد باشرت التحقيق في وفاة المواطنة بعد إجراء عملية تكميم في أحد المستشفيات الخاصة، وذلك بعد تلقيها شكوى من ذويها مما استوجب إصدار قرار منع السفر للطاقم الطبي الذي أجرى العملية لحين انتهاء التحقيقات والتي أفضت إلى إدانة الطبيب.